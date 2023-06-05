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Kapadokya'da Şampiyonluk Kutlaması: Sıcak Hava Balonları Sarı-Kırmızı Bayraklarla Uçtu

Kapadokya'da Şampiyonluk Kutlaması: Sıcak Hava Balonları Sarı-Kırmızı Bayraklarla Uçtu

Spor Haberleri

Kapadokya'da bazı sıcak hava balonları, Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olması dolayısıyla sepetlerine astıkları sarı-kırmızı bayraklarla uçuş gerçekleştirdi. Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu, yurt genelinde taraftarlarca kutlandı. Kapadokya'da da turistlere bölgenin manzarasını gökyüzünden izleme imkanı sunan sıcak hava balonlarının bazılarının sepetlerine sarı-kırmızı bayraklar asıldı. Yerli ve yabancı turistlerle Göreme beldesinden gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları, peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde süzüldü. Tur, yaklaşık bir saat sürdü.

Kapadokya'da bazı sıcak hava balonları, Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olması dolayısıyla sepetlerine astıkları sarı-kırmızı bayraklarla uçuş gerçekleştirdi.

Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu, yurt genelinde taraftarlarca kutlandı.

Kapadokya'da da turistlere bölgenin manzarasını gökyüzünden izleme imkanı sunan sıcak hava balonlarının bazılarının sepetlerine sarı-kırmızı bayraklar asıldı.

Yerli ve yabancı turistlerle Göreme beldesinden gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları, peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde süzüldü.

Tur, yaklaşık bir saat sürdü.

Kaynak: AA / Orçin Yıldırım - Spor

Galatasaray Kapadokya Spor Haberler

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