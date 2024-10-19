Üye Girişi
Haberler

Kapadokya'da Salomon Cappadocia Ultra Trail Yarışı Başladı

Kapadokya'da Salomon Cappadocia Ultra Trail Yarışı Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'da, 73 ülkeden 2 bin 395 sporcunun katılımıyla Salomon Cappadocia Ultra Trail yarışı başladı. Yarışın startı çeşitli resmi isimler tarafından verildi.

Salomon Cappadocia Ultra Trail'de start verildi

Ahmet KORKMAZER / NEVŞEHİR, - SALOMON Cappadocia Ultra Trail, 2 bin 395 sporcunun katılımıyla başladı.

Olağanüstü doğal güzellikleri ve emsalsiz tarihi ile UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'nın tepelerinde ve vadilerinde gerçekleşen Salomon Cappadocia Ultra Trail'de start verildi.

Ülkemizde gerçekleştirdiği organizasyonlarla spor turizmine büyük katkı sağlayan Argeus Travel & Events tarafından Salomon isim sponsorluğunda bu yıl 11'nci kez düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de 73 ülkeden 2 bin 395 sporcu yer aldı.

Üst düzey rekabet imkanı sunan Salomon Cappadocia Ultra Trail'de 119K ve 63K'nın startını saat 07.00'da, 38K'nın startı ise 10.00'da verildi. Ürgüp merkezden başlayan yarışın startını; Nevşehir Valisi Ali Fidan, Ürgüp Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Ürün Pazarlama Direktörü Ceylan Şensoy, Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney verdi.

Salomon Cappadocia Ultra Trail; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye Atletizm Federasyonu katkılarında koşuldu. Salomon'un isim sponsorluğunda, Anadolu Sigorta ve Intersport'un yeni dahil olduğu, Corendon Airlines'ın tekrar yer aldığı organizasyonda, Garmin, Noss Group, Royal Balloon Cappadocia, Yunak Evleri Cappadocia Cave Hotel co-sponsorluğuna devam ediyor. Yarış, Volkswagen R Premium Expo partnerliğinde gerçekleşti. Organizasyonun sosyal sorumluluk ortaklığını ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Adım Adım üstlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Kapadokya Etkinlik Turizm Doğa Spor

Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali

Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali

 Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin ruhsatı iptal edildi

Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin kapısına kilit vuruldu

 'Yenidoğan Çetesi'nin hemşiresi konuştu: İşler çığırından çıkınca sürekli tartıştım

İşte o hemşiresinin ilk sözleri
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter

Savcı, çeteye böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Ekim Cumartesi günü maçlar hangi kanalda izlenir? Bein Sports S Sport, TV8, Exxen izleme linki var mı? Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı kim? KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü kaç? SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? Dilan Polat- Sıla Doğu video izle! Dilan Polat ve Sıla Doğu öpüştü mü? Trabzonspor- Başakşehir maçı 11'leri! Trabzonspor'da kimler oynayacak? 11'de kimler var? Kayserispor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Kayserispor- Gaziantep FK maç özeti! Bandırmaspor- Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Bandırmaspor- Karagümrük maç özeti! Yenidoğan Çetesi ruhsatı iptal edilen hastaneler hangileri? Hastaneler kapatıldı mı? S SPORT CANLI İZLE | Juventus - Lazio maçı şifresiz izlenir mi? S SPORTS FREKANS BİLGİLERİ S Sport Plus ücretsiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.