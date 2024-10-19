Kapadokya'da Salomon Cappadocia Ultra Trail Yarışı Başladı

Salomon Cappadocia Ultra Trail'de start verildi

Ahmet KORKMAZER / NEVŞEHİR, - SALOMON Cappadocia Ultra Trail, 2 bin 395 sporcunun katılımıyla başladı.

Olağanüstü doğal güzellikleri ve emsalsiz tarihi ile UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'nın tepelerinde ve vadilerinde gerçekleşen Salomon Cappadocia Ultra Trail'de start verildi.

Ülkemizde gerçekleştirdiği organizasyonlarla spor turizmine büyük katkı sağlayan Argeus Travel & Events tarafından Salomon isim sponsorluğunda bu yıl 11'nci kez düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de 73 ülkeden 2 bin 395 sporcu yer aldı.

Üst düzey rekabet imkanı sunan Salomon Cappadocia Ultra Trail'de 119K ve 63K'nın startını saat 07.00'da, 38K'nın startı ise 10.00'da verildi. Ürgüp merkezden başlayan yarışın startını; Nevşehir Valisi Ali Fidan, Ürgüp Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Ürün Pazarlama Direktörü Ceylan Şensoy, Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney verdi.

Salomon Cappadocia Ultra Trail; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye Atletizm Federasyonu katkılarında koşuldu. Salomon'un isim sponsorluğunda, Anadolu Sigorta ve Intersport'un yeni dahil olduğu, Corendon Airlines'ın tekrar yer aldığı organizasyonda, Garmin, Noss Group, Royal Balloon Cappadocia, Yunak Evleri Cappadocia Cave Hotel co-sponsorluğuna devam ediyor. Yarış, Volkswagen R Premium Expo partnerliğinde gerçekleşti. Organizasyonun sosyal sorumluluk ortaklığını ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Adım Adım üstlendi.