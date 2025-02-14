Rusya, Çernobil'i vurdu

Rusya Çernobil'i vurdu
Merkez'in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30'a yükseldi

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu için dolar ve enflasyon beklentisi
ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı

ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek karar
Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Yakalanıp tekme tokat dövüldü

Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Neyse ki biri çıkıp haddini bildirdi

Kapadokya'da Kış Etkinlikleriyle Eğlenceli Anlar

Kapadokya'da Kış Etkinlikleriyle Eğlenceli Anlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapadokya'da kış etkinliği düzenlendi. Katılımcılar snowboard, kızak ve ATV ile kayarak karın tadını çıkardı. Gençlik ve Spor İl Müdürü, bölgenin spor turizmi açısından önemine değindi.

Kapadokya'da bir süredir etkili olan karın keyfini çıkarmak isteyenler, peribacaları arasındaki kış etkinliğinde bir araya geldi.

Nevşehir'in Göreme beldesindeki Kılıçlar Vadisi'nde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kapadokya Enduro Spor Kulübü tarafından kış etkinliği düzenlendi.

"İçindeki çocuğu ortaya çıkar" sloganıyla peribacaları arasında yapılan programda, kimi katılımcılar snowboard ve kızakla, kimisi ise iş makinesi ve ATV arazi aracına bağlanan iplere tutunarak kaydı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, gazetecilere, Kapadokya'nın benzersiz doğal zenginlikleriyle farklı aktivitelerin gerçekleştirilmesine olanak sunan bir yapısının olduğunu söyledi.

Bölgede farklı dönemlerde çeşitli sportif yarışların düzenlendiğini, kış aylarında da bunu sürdürmek istediklerini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Kapadokya, dört mevsim muhteşem manzaralara sahip. Ulusal ve uluslararası yarış organizasyonlarını buraya getirmek için mücadele içindeyiz. Kapadokya'yı kış sporlarından faydalanarak spor turizmi içine katmak istiyoruz. Kapadokya'da karın tadını çıkarmak istiyoruz. Herkesi kış mevsiminin tadını çıkarmak için Kapadokya'ya davet ediyoruz. Bölgemiz yaklaşık 5 milyon yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Biz de ilimize farklı etkinliklerle daha fazla misafir getirebilmek için uğraş veriyoruz."

Kapadokya Enduro Spor Kulübü Başkanı Vehbi Taşkıran da burada spor turizminin daha da canlanabilmesi amacıyla farklı etkinlikler düzenlemeye çalıştıklarını dile getirdi.

Alternatifleri denediklerini aktaran Taşkıran, "Arazi araçlarıyla çekerek kayak yapıyoruz. İçimizdeki çocuğu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Kapadokya'ya o kadar çok turist çekeceğimize inanıyoruz." dedi.

Katılımcıların keyifli anlar yaşadığı etkinlikte, arazi aracına bağlanarak yamaç paraşütü uçuşu da gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Spor
img

Türkiye'de herkes o evlerden aldı! Talep patlaması var
img

Okan Buruk'a maç sonu soğuk duş
img

Trump, ABD'nin yeni düşmanını açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yeni transferine eleştiri yağıyor: Bu kardeşimiz kamera şakası mı?

Çuvalla para verilen transfere eleştiri yağıyor
Şarlatan üfürükçü! Büyü vaadiyle 1.2 milyonluk vurgun yaptı

Şarlatan üfürükçü, son işinde baltayı taşa vurdu
Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar! Kemikleri toz haline gelmiş

Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar
Okan Buruk'a maç sonu soğuk duş

Okan Buruk'a maç sonu soğuk duş
Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesi için yeni karar

Eylem Tok ve oğlu için gece yarısı yeni karar
Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: Kendi başlattığınız yangında yanmayın

Trump'ı açık açık tehdit etti: Kendi başlattığınız yangında yanmayın

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.