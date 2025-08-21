KAP'a bildirildi! Galatasaray'da ayrılık

Süper Lig devi Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları kapsamında beklenen ayrılık gerçekleşti.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI

Sarı-kırmızılılar, Victor Nelsson'un satın alma opsiyonuyla Hellas Verona'ya kiralandığını açıkladı.

650 BİN EURO KİRALAMA BEDELİ

KAP'a yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson'un, 2025/2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Hellas Verona Football Club SPA ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmada 650.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ile 100.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer almaktadır. Satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda, Hellas Verona Football Club SPA tarafından Şirketimize 8.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.'' ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray kariyerinde 144 maça çıkan 26 yaşındaki Danimarkalı savunmacı, bu maçlarda 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.