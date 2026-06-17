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Kano Slalom Bahar Kupası, Tunceli'de başladı

Kano Slalom Bahar Kupası, Tunceli'de başladı
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Türkiye Kano Federasyonu tarafından Munzur Çayı'nda düzenlenen Kano Slalom Bahar Kupası yarışları, 6 ilden 120 sporcunun katılımıyla Tunceli'de başladı. İlk gün yarı finaller yapıldı.

Kano Slalom Bahar Kupası yarışları Tunceli'de başladı.

Türkiye Kano Federasyonunca Munzur Çayı'nın Mavi Köprü mevkisinde organize edilen yarışlar, 6 ilden 12 kulüp ve 120 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Renkli görüntülere sahne olan organizasyonun ilk gününde 500 metrelik parkurda, minik, yıldız, büyük ve genç kategorilerinde yarı final yarışları yapıldı.

Müsabakaları izleyen Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, açıklamasında, "Yıllardır bu memlekette çok büyük problemler yaşanmasına rağmen bugün gençlerimiz huzur içerisinde burada sporlarını yapabiliyor. Munzur'un kenarında huzurlu yarışmalarına katılabiliyorlar. Artık bu şehirde huzur var, gençlik var, umut var ve spor var." dedi.

Yarışmaları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Kaya, bazı kurum müdürleri ve vatandaşlar da takip etti.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
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