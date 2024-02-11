Üye Girişi
Haberler

Kanarya sahasında takıldı! Fenerbahçe, Alanyaspor ile berabere kaldı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaştı.

ALANYASPOR ÖNE GEÇTİ

Maçın 12. dakikasında konuk takım Alanyaspor, Augusto'nun boş kaleye attığı golle 1-0 öne geçti.

Kanarya sahasında takıldı! Fenerbahçe, Alanyaspor ile berabere kaldı

OYUNCULAR BİRBİRİNE GİRDİ

45. dakikada İsmail Yüksek'in ayağını fazla kaldırdığı gerekçesiyle hakem faul düdüğünü çaldı. İki takım oyuncuları arasında tansiyon oldukça yükseldi. Hakem Çağdaş Altay, Cengiz Ünder ve Loide Augusto'ya sarı kart gösterdi.

Kanarya sahasında takıldı! Fenerbahçe, Alanyaspor ile berabere kaldıGörüntü: beIN SPORTS

DEVRE ARASI ORTALIK KARIŞTI

Sarı-Lacivertli taraftarlar da başta Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran'a zaman geçirdiği gerekçesiyle tepki gösterirken, hakeme aleyhine de tezahüratta bulundu.

Kanarya sahasında takıldı! Fenerbahçe, Alanyaspor ile berabere kaldıGörüntü: beIN SPORTS

TADIC PENALTIDAN ATTI

İkinci yarının hemen başında sarı-lacivertliler penaltı kazandı. Topun başına geçen Dusan Tadic skoru 1-1'e getirdi.

Kanarya sahasında takıldı! Fenerbahçe, Alanyaspor ile berabere kaldı

DZEKO SAHNEDE

Attığı gol sonrası baskısını arttıran sarı-lacivertliler Dzeko'nun 59. dakikada kafayla attığı golle skoru 2-1 yaptı.

Kanarya sahasında takıldı! Fenerbahçe, Alanyaspor ile berabere kaldı

YİNE AUGUSTO

Maçı bırakmayan konuk takım Alanyaspor, 63. dakikada Augusto'nun attığı golle durumu tekrar eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahasında 2 puan bıraktı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Fenerbahçe Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Aston Villa - Manchester United maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Aston Villa - Manchester United maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bu gece akaryakıta zam var mı? 12 Şubat 2024 motorin zammı ne zaman, ne kadar zam gelecek? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 11 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 11-12 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Fenerbahçe - Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fenerbahçe - Alanyaspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe - Alanyaspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Aston Villa - Manchester United maçı CANLI izle! 11 Şubat Aston Villa - Manchester United maçı canlı yayın izle! Fenerbahçe - Alanyaspor maç kadrosu ilk 11'i! FB - Alanyaspor maçı 11'inde kimler var, ilk 11'de yer alan futbolcular kim? Bein Sports 1 CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 11 Şubat GÜNÜN MAÇLARI Fenerbahçe - Alanyaspor maçı CANLI izle! 11 Şubat Fenerbahçe - Alanyaspor maçı canlı yayın izle! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi!
1000

Yorumlar (6)

Ahmet Melih ALEMDAR:

Şu bizim ligi izlerken bazen midem bulanıyor. Hakemlerin hiçbir standartı yok. Yaka paça çekilen adama penaltı vermezler. Üfleyerek düşen adama penaltı verirler. Allah'ın adaleti şaşmaz!

42
4
yanıtYanıtla
Sadık:

Ali Koç yakında Megafonu eline alır .

39
5
yanıtYanıtla
Mark Kolçak:

Re Re Re.. Ra Ra Ra.. Kainat Kainat Çok Yaşa ?

2
8
yanıtYanıtla
Mark Kolçak:

Maç yani Futbol oynamayı tehlikeli buluyorum.

2
5
yanıtYanıtla
İlhan Baykı:

Daha öncede burada söyledim Fenerbahçe'nin 1. Kalecisi irfan can egribayattır, livakoviç anca yedek olur yediği. Gol ortada armut topluyor, konsantrasyon sıfır bu haftalardır böyle,irfan penaltida çıkariyor canla başla oynuyor göz var nizam var bu duruma bir el atın şampiyonluğu zora sokmayın....

3
1
yanıtYanıtla
İlhan Baykı:

Daha öncede burada söyledim Fenerbahçe'nin 1. Kalecisi irfan can egribayattır, livakoviç anca yedek olur yediği. Gol ortada armut topluyor, konsantrasyon sıfır bu haftalardır böyle,irfan penaltida çıkariyor canla başla oynuyor göz var nizam var bu duruma bir el atın şampiyonluğu zora sokmayın..

2
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title