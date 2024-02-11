Kanarya sahasında takıldı! Fenerbahçe, Alanyaspor ile berabere kaldı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaştı.
ALANYASPOR ÖNE GEÇTİ
Maçın 12. dakikasında konuk takım Alanyaspor, Augusto'nun boş kaleye attığı golle 1-0 öne geçti.
OYUNCULAR BİRBİRİNE GİRDİ
45. dakikada İsmail Yüksek'in ayağını fazla kaldırdığı gerekçesiyle hakem faul düdüğünü çaldı. İki takım oyuncuları arasında tansiyon oldukça yükseldi. Hakem Çağdaş Altay, Cengiz Ünder ve Loide Augusto'ya sarı kart gösterdi.
DEVRE ARASI ORTALIK KARIŞTI
Sarı-Lacivertli taraftarlar da başta Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran'a zaman geçirdiği gerekçesiyle tepki gösterirken, hakeme aleyhine de tezahüratta bulundu.
TADIC PENALTIDAN ATTI
İkinci yarının hemen başında sarı-lacivertliler penaltı kazandı. Topun başına geçen Dusan Tadic skoru 1-1'e getirdi.
DZEKO SAHNEDE
Attığı gol sonrası baskısını arttıran sarı-lacivertliler Dzeko'nun 59. dakikada kafayla attığı golle skoru 2-1 yaptı.
YİNE AUGUSTO
Maçı bırakmayan konuk takım Alanyaspor, 63. dakikada Augusto'nun attığı golle durumu tekrar eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahasında 2 puan bıraktı.