Kanarya'dan taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Fenerbahçe yeni sezona başlıyor

Fenerbahçe sezona sağlık kontrolleriyle başlangıç yaptı. Bugün itibariyle top başı yapacak olan Kanarya, tam anlamıyla yeni sezona giriş yapmış oldu. Fenerbahçe'nin ilk antrenmanı saat 11.00'den itibaren resmi Youtube kanalında olacak. Jorge Jesus'un talimatıyla tesislerde değişikliğe giden ve farklı bir motivasyon içerisine girer Fenerbahçe, tesisin yenilenen bölümümün önünde takım fotoğrafı çekildi. Bu fotoğrafla birlikte paylaşılan yazı ise sosyal medyada beğeni topladı.