Kanarya'dan taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Fenerbahçe yeni sezona başlıyor - Haberler

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Kanarya'dan taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Fenerbahçe yeni sezona başlıyor

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde sezona adım atan sarı lacivertli ekibin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım beğeni topladı.

Fenerbahçe sezona sağlık kontrolleriyle başlangıç yaptı. Bugün itibariyle top başı yapacak olan Kanarya, tam anlamıyla yeni sezona giriş yapmış oldu. Fenerbahçe'nin ilk antrenmanı saat 11.00'den itibaren resmi Youtube kanalında olacak. Jorge Jesus'un talimatıyla tesislerde değişikliğe giden ve farklı bir motivasyon içerisine girer Fenerbahçe, tesisin yenilenen bölümümün önünde takım fotoğrafı çekildi. Bu fotoğrafla birlikte paylaşılan yazı ise sosyal medyada beğeni topladı.

Kanarya'dan taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Fenerbahçe yeni sezona başlıyor

Kanarya'dan taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Fenerbahçe yeni sezona başlıyor

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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