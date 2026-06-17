Haberler

Kanada mahkemesi, Gana Milli Futbol Takımı oyuncusu Partey'nin vize itirazını reddetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanada Federal Mahkemesi, Gana Milli Takımı oyuncusu Thomas Partey'nin ülkeye girişine izin verilmemesi kararına yaptığı itirazı reddetti. Gana hükümetinin 2026 FIFA Dünya Kupası için geçici giriş izni talebi kabul edilmedi.

Kanada Federal Mahkemesi, Gana Milli Futbol Takımı oyuncusu Thomas Partey'nin Kanada'ya girişine izin verilmemesi kararına yaptığı itirazı reddetti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, başkent Ottawa'da görülen davada mahkeme, Gana hükümetinin Partey'ye Kanada'da düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında geçici giriş izni verilmesi ve yeni bir vize başvurusu yapabilmesine imkan tanınması yönündeki talebini kabul etmedi.

Gana Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz ise Toronto'da düzenlediği basın toplantısında Partey'nin durumuna ilişkin açıklama yapmadı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunmasının gerekli olmadığını belirten Queiroz, Panama karşılaşmasının gruptaki hedefleri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Gana, İngiltere, Hırvatistan ve Panama'nın yer aldığı Grup L'deki ilk maçını Toronto'daki BMO Field Stadı'nda Panama'ya karşı oynayacak.

Kanada makamları, Birleşik Krallık'ta hakkında devam eden ceza davasını gerekçe göstererek Partey'nin ülkeye girişine izin vermemişti.

Bunun üzerine Gana hükümeti, Kanada Federal Mahkemesine başvurarak futbolcunun Dünya Kupası süresince geçici olarak ülkeye giriş yapabilmesi ve yeni bir vize başvurusunda bulunmasına imkan tanınmasını talep etmişti.

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa da Partey'nin Kanada vizesi alabilmesi için diplomatik girişimlerin sürdüğünü açıklamıştı.

Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık Kurumu ise büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yapılmasının ülkenin göçmenlik mevzuatını değiştirmediğini, Kanada'ya giriş yapmak isteyen herkesin yürürlükteki yasal düzenlemeler çerçevesinde bireysel olarak değerlendirildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Adam Abu
Özgür Özel, yeni parti kurarsa Mansur Yavaş gitmeyecek

Özel'e bir şok da Mansur Yavaş'tan! Kararını açıkça söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi

Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi
Arkadaşının kızını 'Sana eşofman aldım' diyerek apart daireye götürdü, sonrası korkunç

Arkadaşının kızını kandırıp apart daireye götürdü, sonrası korkunç
Eşinin hastalığına çare ararken buldu! Deva olmadığı dert yok

Eşinin hastalığına çare ararken buldu! Deva olmadığı dert yok
Resmi Gazete'de yayımlandı: Çok Sayıda vali yardımcısı ve kaymakamın görev yeri değişti

Mülki idarede büyük revizyon! Çok sayıda ismin görev yeri değişti
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

Üç lideri defterden sildi
Dev banka 'yeni altını' ilan etti: Tarihi rekorlara çok az kaldı

Dev banka 'yeni altını' ilan etti! Tarihi rekorlara çok az kaldı
Hyundai'den Türkiye'ye 715 milyon Euro değerinde yatırım

Otomotiv devi Türkiye'ye fabrika kuruyor! Dudak uçuklatan yatırım