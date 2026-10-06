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Kamu personeli, Kayseri'de 4. Kamu Spor Oyunları'nda voleybol ve futsalda buluştu

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Kamu personeli, Kayseri'de 4. Kamu Spor Oyunları'nda voleybol ve futsalda buluştu
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Kamu personelini sporla buluşturan 4. Kamu Spor Oyunları, Kayseri'de voleybol ve futsal müsabakalarıyla başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Ömer Halis Demir ve Talas spor salonlarındaki ilk müsabakaları takip ederek tüm takımlara başarılar diledi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelleri sporun birleştirici gücüyle buluşturan 4. Kamu Spor Oyunları, Kayseri'de voleybol ve futsal müsabakalarıyla başladı.

Ömer Halis Demir Spor Salonu ve Talas Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ilk müsabakalarda takımlar, centilmence mücadeleleri ve yüksek rekabetleriyle organizasyona renk kattı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da müsabakaları takip ederek sporcular ve takım sorumlularıyla bir araya geldi.

Kabakcı; organizasyonun kurumlar arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini ifade ederek tüm takımlara başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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