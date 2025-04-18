Kalp krizi geçiren spiker Erdoğan Arıkan görevine geri döndü

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Keçiörengücü ile Sakaryaspor maçındaki görevinin ardından kalp krizi geçiren TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan'ın tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlandı.

3 AY SONRA GERİ DÖNDÜ

Usta spiker, bugün TRT Spor'da yayınlanan Spor Stüdyosu programı ile 3 ay sonra yayınlara geri döndü.

"ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Programın başında Erdoğan Arıkan'a çiçek de takdim edildi. Daha sonra görüşlerini aktaran deneyimli spiker, "İzleyicilerimize, takımlarımıza, futbolseverlere, TRT ailesine, arkadaşlarıma, aileme ve doktorlarıma çok teşekkür ediyorum. Bugün buradaysam hepinizin, dualarınızın ve yardımlarınızın çok büyük etkisi var" dedi.