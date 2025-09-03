Kalması için her şey yapılıyor! Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı

Son günlerin hareketli takımlarından Galatasaray'da bu kez bir iç transfer hamlesi gelecek. Sarı-kırmızılı ekibin gündemini uzun süredir Barış Alper Yılmaz'ın ayrılık gündemi meşgul ediyordu.

5 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray Barış Alper Yılmaz'a yıllık 5 milyon euro net maaş teklif etti. Taraflar arasındaki görüşmeler devam edecek.

GALATASARAY İZİN VERMEDİ

25 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan ekibi NEOM'dan aldığı astronomik teklifi kabul etmiş ancak Galatasaray yönetiminden ayrılığa onay gelmemişti. Suudi ekibinin 35 milyon Euro'luk teklifini reddeden Aslan, 40 milyon Euro'luk son teklifi de yeterli bulmadı.