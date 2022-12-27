Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaleyi bombaladılar! Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si, 45 dakikada bir ilki başardı

Spor Haberleri

Fenerbahçe, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı Hatayspor maçında fırtına gibi esti. Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar bir maçın ilk yarısında en fazla isabetli şut çeken takım oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe- Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısı nefes kesti. İki takım da net pozisyonlar yakaladı. Hatayspor'un attığı bir gol VAR'a takıldı.

Kaleyi bombaladılar! Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si 45 dakikada rekor kırdı

FARK AÇILMADI

Sarı-Lacivertliler, ilk yarıyı 2-0 üstünlükle kapattı. Ancak bu fark daha fazla da açılabilirdi. Fenerbahçe'nin etkili oyunu istatistiklere de yansıdı.

BU SEZON İLK

Opta'daki istatistiğe göre; Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar bir maçın ilk yarısında en fazla isabetli şut çeken takım (9) oldu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Volkan Demirel Jorge Jesus Fenerbahçe Hatayspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title