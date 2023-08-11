Kaleye koyacak adam bulamayan Manchester United, Fenerbahçe'nin kapısını çaldı! Altay, Ada yolcusu

Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Maribor'u 3-1 yenen Fenerbahçe'de Altay Bayındır bir kez daha Manchester United'ın gündemine geldi. İngiliz ekibinde 2. ve 3. kalecilerin sakatlanması sonrası ibre kendisine dönen milli eldivenin, Maribor karşısında yediği gol taraftarın eleştirisini almıştı. Manchester United'ın Fenerbahçe'ye 5 milyon sterlinlik bir teklif yaptığı iddia edildi.