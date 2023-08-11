Üye Girişi
Haberler

Kaleye koyacak adam bulamayan Manchester United, Fenerbahçe'nin kapısını çaldı! Altay, Ada yolcusu

Spor Haberleri

Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Maribor'u 3-1 yenen Fenerbahçe'de Altay Bayındır bir kez daha Manchester United'ın gündemine geldi. İngiliz ekibinde 2. ve 3. kalecilerin sakatlanması sonrası ibre kendisine dönen milli eldivenin, Maribor karşısında yediği gol taraftarın eleştirisini almıştı. Manchester United'ın Fenerbahçe'ye 5 milyon sterlinlik bir teklif yaptığı iddia edildi.

Manchester United'ın gündemine bir kez daha Fenerbahçe'nin milli eldiveni Altay Bayındır geldi. İngiliz devi, 2. ve 3. kalecisini sakatlığı kurban vermesinin ardından yeniden Altay'ı listesine aldı.

5 MİLYON STERLİN TEKLİF ETTİLER

Daily Mail'de yer alan habere göre; Manchester United'da kaleciler Dean Henderson ve Tom Heaton'ın sakatlanmasının ardından ibre yeniden Altay Bayındır'a döndü. İngiliz ekibinin 5 milyon sterlin karşılığında sarı-lacivertlilerle anlaşma zemini aradığı iddia edildi.

FENERBAHÇE, LIVAKOVIC'İN PEŞİNDE

Maribor karşılaşmasında yediği gol ile eleştirilen Altay Bayındır'ın takımdaki geleceği merak konusu. Sarı-lacivertlilerin Dinamo Zagreb'in başarılı eldiveni Dominik Livakovic transferinde de sona gelmesi Altay Bayındır'ın takımdan ayrılacağı iddialarını güçlendiriyor.

Haberler.com - Spor

Manchester United Altay Bayındır Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title