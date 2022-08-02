Kaleci ve forvet takviyesi yapacak olan Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu
Şampiyonluk yolunda iddialı konuma gelmek adına transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, golcü ve kaleci takviyesi yapacak. Fenerbahçe'nin golcü listesinin başında Sörloth gelirken, yedek kaleci olarak da Gökhan Akkan ön plana çıkıyor.
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Transfer döneminin hızlı takımlarından biri olan sarı lacivertliler, kadro güçlendirme çalışmalarına hızla devam ediyor. Sarı lacivertli ekip kaleci ve golcü takviyesi yapacak.
GOLCÜ İÇİN 3 ADAY VAR
Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe'nin listesinde forvet transferi için 3 isim bulunuyor. RB Leipzig'den Alexander Sörloth, Al-Arabi'den Aaron Boupendza ve M'Gladbach'tan Alassane Plea. Adaylar arasında önceliğin Sörloth ve tekrar masaya oturulan Plea olduğu konuşuluyor.
YEDEK KALECİ ARAYIŞLARI SÜRÜYOR
Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın yedeği olarak güven verecek bir kaleci arıyor. Transfer listesinin başında ise Rizespor forması giyen Gökhan Akkan bulunuyor. Alternatifler ise bir diğer Rizespor kalecisi Tarık Çetin ve eski Fenerbahçeli futbolcu Ertuğrul Taşkıran.