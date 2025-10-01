Kahramanmaraş Voleybol, Ali Deniz Yılmaz'ı Transfer Etti

Erkekler Voleybol 1. Ligi takımlarından Kahramanmaraş Voleybol, Ali Deniz Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Erkekler Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Kahramanmaraş Voleybol, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kahramanmaraş ekibi, son olarak 26 yaşındaki genç oyuncu Ali Deniz Yılmaz'ı renklerine bağladı.

Daha önce Fenerbahçe, Spor Toto, Al Ittihad ve Gaziantep Gençlikspor formaları giyen Yılmaz, yeni sezonda Kahramanmaraş ekibinin başarısı için mücadele edecek.

Transferi sonrası açıklamalarda bulunan başarılı oyuncu, "Kariyerimde yeni bir sayfa açmanın heyecanını yaşıyorum. Kahramanmaraş Voleybol'un formasını giyecek olmak benim için hem gurur hem de büyük bir sorumluluk. Bu şehre ve bu takıma inanarak geldim. Çünkü burada sadece bir takım değil, aynı zamanda bir inanç, bir mücadele ruhu ve Süper Lig hedefi var" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ