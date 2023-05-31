Kafa karışıklığında son nokta! Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı
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Fenerbahçe formalı bir taraftar, Galatasaraylılılar'ın şampiyonluk kutlamasına katılıp coşkuya ortak oldu. 'Şampiyon Galatasaray' bayrağıyla dans eden taraftar, sosyal medya gündemine damga vurdu.
Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunda şampiyon Galatasaray! 36. haftada Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala ipi göğüslemeyi garantiledi ve tarihindeki 23'üncü şampiyonluğunu elde etti.
KUTLAMALAR HIZ KESMİYOR
Dünyanın dört bir yanındaki Galatasaray taraftarı, şampiyonluğun sevincini doyasıya yaşıyor. Özellikle Florya ve Taksim'de coşku son noktaya çıkmış durumda.
FENERBAHÇE TARAFTARI DA KATILDI
Bir Fenerbahçe taraftarı, Galatasaraylıların arasında girip şampiyonluk kutladı. 'Şampiyon Galatasaray' bayrağı açan Fenerbahçeli taraftar, Sarı-Kırmızılı taraftarlar ile dans etti.
Sizce #Fenerbahçe 'de kaçan şampiyonluğun sorumlusu kim?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023
#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023