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Kafa karışıklığında son nokta! Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı

Spor Haberleri

Fenerbahçe formalı bir taraftar, Galatasaraylılılar'ın şampiyonluk kutlamasına katılıp coşkuya ortak oldu. 'Şampiyon Galatasaray' bayrağıyla dans eden taraftar, sosyal medya gündemine damga vurdu.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunda şampiyon Galatasaray! 36. haftada Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala ipi göğüslemeyi garantiledi ve tarihindeki 23'üncü şampiyonluğunu elde etti.

KUTLAMALAR HIZ KESMİYOR

Dünyanın dört bir yanındaki Galatasaray taraftarı, şampiyonluğun sevincini doyasıya yaşıyor. Özellikle Florya ve Taksim'de coşku son noktaya çıkmış durumda.

Kafa karışılığında son nokta! Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı

FENERBAHÇE TARAFTARI DA KATILDI

Bir Fenerbahçe taraftarı, Galatasaraylıların arasında girip şampiyonluk kutladı. 'Şampiyon Galatasaray' bayrağı açan Fenerbahçeli taraftar, Sarı-Kırmızılı taraftarlar ile dans etti.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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