Kadir Erbay, İspanya Superbike Şampiyonası'nın ilk ayağındaki yarışlarda 2'nci ve 3'üncü oldu

Motosiklet sürücüsü Kadir Erbay, İspanya Superbike Şampiyonası'nın Jerez Pisti'ndeki ilk ayağında yarışları 2'nci ve 3'üncü sırada tamamladı. Supersport sınıfında I+DENT takımı ile mücadele eden Kadir, şampiyonanın ikinci ayağında 9-10 Mayıs tarihlerinde Navarra Pisti'nde yarışacak.

Supersport sınıfında I+DENT takımı adına mücadele eden Kadir, 7'nci sıradan başladığı ilk yarışı 2'nci, 2'nci cepten kalktığı ikinci yarışı ise 3'üncü sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı

Ülkenin belki de en hayati noktasıydı! Havaya uçurdular
İlber Ortaylı'nın vefatından önceki son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu

İlber Ortaylı'nın son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu
Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor

Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor
İngiliz generalden bomba itiraf: İran füze fırlatırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok

İngiliz generalden bomba itiraf
Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1024'e yükseldi

Ülkeden gelen son haber kan dondurdu! Bilanço korkunç boyutlarda
İlber Ortaylı'nın vefatından önceki son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu

İlber Ortaylı'nın son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu
Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon

Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

İstanbul'un göbeğinde iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var