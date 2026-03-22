Kadir Erbay, İspanya Superbike Şampiyonası'nın ilk ayağındaki yarışlarda 2'nci ve 3'üncü oldu
Motosiklet sürücüsü Kadir Erbay, İspanya Superbike Şampiyonası'nın Jerez Pisti'ndeki ilk ayağında yarışları 2'nci ve 3'üncü sırada tamamladı. Supersport sınıfında I+DENT takımı ile mücadele eden Kadir, şampiyonanın ikinci ayağında 9-10 Mayıs tarihlerinde Navarra Pisti'nde yarışacak.
Supersport sınıfında I+DENT takımı adına mücadele eden Kadir, 7'nci sıradan başladığı ilk yarışı 2'nci, 2'nci cepten kalktığı ikinci yarışı ise 3'üncü sırada tamamladı.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer