Kadınlar Kupa Voley'de Aras Kargo, Nilüfer Belediyespor ve THY çeyrek finale kaldı

Kadınlar Kupa Voley'de Aras Kargo, Nilüfer Belediyespor ve THY çeyrek finale kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de grup maçları tamamlandı; Aras Kargo, Nilüfer Belediyespor Eker ve Türk Hava Yolları çeyrek finale yükseldi. VakıfBank, Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Peron, Zeren Spor ve Galatasaray Daikin ise kupaya çeyrek finalden dahil olacak.
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.
Kupada İstanbul, İzmir ve Bursa'da oynanan grup müsabakaları tamamlandı.
1. Grup'ta Aras Kargo, 2. Grup'ta Nilüfer Belediyespor Eker, 3. Grup'ta da Türk Hava Yolları ilk sırada yer alarak çeyrek finale yükseldi.
Sultanlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunu ilk 5'te tamamlayan VakıfBank, Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Peron, Zeren Spor ve Galatasaray Daikin, kupaya çeyrek finalden dahil olacak.
Kaynak: AA