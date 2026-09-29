Haberler

Kadınlar Kupa Voley'de Aras Kargo, Nilüfer Belediyespor ve THY çeyrek finale kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de grup maçları tamamlandı; Aras Kargo, Nilüfer Belediyespor Eker ve Türk Hava Yolları çeyrek finale yükseldi. VakıfBank, Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Peron, Zeren Spor ve Galatasaray Daikin ise kupaya çeyrek finalden dahil olacak.

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

Kupada İstanbul, İzmir ve Bursa'da oynanan grup müsabakaları tamamlandı.

1. Grup'ta Aras Kargo, 2. Grup'ta Nilüfer Belediyespor Eker, 3. Grup'ta da Türk Hava Yolları ilk sırada yer alarak çeyrek finale yükseldi.

Sultanlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunu ilk 5'te tamamlayan VakıfBank, Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Peron, Zeren Spor ve Galatasaray Daikin, kupaya çeyrek finalden dahil olacak.

Kaynak: AA
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı

Yine göğsümüzü kabarttı! Herkes onu konuşuyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarına dondurma talebi

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin tüm mal varlıklarına dondurma talebi
Kağıthane'de 3 gün rehin tutulan 2 kişi kurtarıldı! Elleri koli bandıyla bağlıydı, 'Dualarım kabul oldu' diye ağladılar

3 gün elleri bağlanıp dövüldüler! Kurtarıldıkları anı görmeniz lazım
DDK Başkanı Tanrıkulu, Borsa İstanbul’daki görevinden ayrıldı

Erdoğan talimat vermişti! DDK Başkanı gereğini yaptı

Çin'de '18 yaşından küçük kız bulundurma' suçlamasıyla gözaltına alınan CHP'li meclis üyesi partiden ihraç edildi

Resmi temas için gitti, Çin'de gözaltına alındı! CHP ihraç etti
Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi şok sakatlık

Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi deprem!
Serenay Sarıkaya Paris'te şov yaptı! İşte üzerindeki elbisenin fiyatı

Serenay Sarıkaya şov yaptı! İşte üzerindeki elbisenin fiyatı
Sabancı ailesine Amerikalı gelin geliyor! Suzan Sabancı düğün tarihini açıkladı

Sabancıların Amerikalı gelini! 6 yıllık aşk nikah masasına gidiyor