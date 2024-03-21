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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maç programı belli oldu

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final eşleşmelerinin maç programı belli oldu.

Ligde normal sezonun sona ermesiyle play-off heyecanı yaşanacak. Play-off çeyrek final serilerinde 2 galibiyete ulaşan takım, adını yarı finale yazdıracak.

Yarı finallerde Fenerbahçe Alagöz Holding-BOTAŞ/Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Beşiktaş BOA-Nesibe Aydın/OGM Ormanspor-ÇBK Mersin eşleşmelerinin galipleri karşılaşacak.

Play-off çeyrek final maçlarının programı şöyle:

23 Mart Cumartesi:

14.00 OGM Ormanspor-ÇBK Mersin (M. Sait Zarifoğlu)

15.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-BOTAŞ (Fenerbahçe Metro Enerji)

15.00 Beşiktaş BOA-Nesibe Aydın (BJK Emlakjet Spor Kompleksi)

17.30 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Kocaeli Atatürk)

25 Mart Pazartesi:

13.00 ÇBK Mersin-OGM Ormanspor (Edip Buran)

14.00 Nesibe Aydın-Beşiktaş BOA (TOBB ETÜ)

15.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (Ahmet Cömert)

17.30 BOTAŞ-Fenerbahçe Alagöz Holding (Ankara)

27 Mart Çarşamba (Gerekirse):

OGM Ormanspor-ÇBK Mersin

Fenerbahçe Alagöz Holding-BOTAŞ

Beşiktaş BOA-Nesibe Aydın

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Galatasaray Çağdaş Faktoring

Kaynak: AA / Spor

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