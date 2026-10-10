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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Nesibe Aydın Okulları, BOTAŞ'ı 79-77 mağlup etti

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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3. haftasında Nesibe Aydın Okulları, BOTAŞ'ı 79-77 mağlup etti. BOTAŞ, devreyi 45-37, üçüncü periyodu 59-55 önde geçmesine rağmen maçtan 77-79 yenik ayrıldı.

Salon: Sincan

Hakemler: Abdullah Koputan, Fatih Kurt, Yasin Alkan

BOTAŞ: Sehernaz Çidal 8, Holesinska 19, Clouden 18, Işılay Eğin 2, Nared 23, Selin Gül, Işık Güven, İdil Yeniçulha, Duygu Özen 1, Simge Tokmak, Akhator 6

Nesibe Aydın Okulları: Ivanova 4, Nelson 6, Tuba Poyraz 21, Beers 18, Yağmur Önal 11, Begic 19, Büşra Akgün, Ceylin Altunpa

1. Periyot: 22-20

Devre: 45-37

3. Periyot: 59-55

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3. haftasında Nesibe Aydın Okulları, BOTAŞ'ı 79-77 yendi.

Kaynak: AA
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