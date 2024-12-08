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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Danilos Pizza, Tarsusspor'u 93-90 Yendi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Danilos Pizza, Tarsusspor'u 93-90 Yendi
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Danilos Pizza, Tarsusspor'u evinde 93-90 mağlup etti. Maç, heyecan dolu anlara sahne oldu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Danilos Pizza evinde karşılaştığı Tarsusspor'u 93-90 mağlup etti.

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Uğur Yüksel, Fatih Kurt

Danilos Pizza: Destanni Henderson 40, Ferda Yıldız, Gizem Mürüvet Uca, Hande Çelebi 1, Deniz Aygül, Yağmur Bul 3, Beatrice Mompremier 23, Terezia Palenikova 15, Jasmine Jabrell Walker 11

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Tarsusspor: Ecem Erk, Aisha Sheppard 22, Shyla Jade Heal 13, Elif Emirtekin, Büşra Akgün 4, Nisa Yalçın, Banu Şimşek, Jillian Chantel Alleyne 27, Ceylin Beyza Altupa 1, Courtney Alexandria Hurt 23

Başantrenör: Cihat Barış Akgün

1. Periyot: 29-19 (Danilos Pizza lehine)

Devre: 48-40 (Danilos Pizza lehine)

3. Periyot: 68-68 (Beraberlik) - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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