A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı'nın, 5 Haziran'da Kuzey İrlanda ve 9 Haziran'da Malta ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Teknik direktör Necla Güngör Kıragası tarafından belirlenen kadroda 27 oyuncu yer alıyor.

Ay-yıldızlılar, gruptaki beşinci maçında 5 Haziran Cuma günü Kuzey İrlanda'yı konuk edecek. Pendik Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Milliler gruptaki son maçında ise 9 Haziran'da Malta deplasmanına çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Necla Güngör Kıragası tarafından kadroya davet edilen futbolcular şöyle:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Gamze Nur Yaman (Trabzonspor), Göknur Güleryüz (Fenerbahçe arsaVev)

Defans: Fatma Şakar (FC Union Berlin), İpek Kaya (Fenerbahçe arsaVev), Gülbin Hız, İlayda Civelek, Cansu Nur Kaya, Ece Tekmen (Beşiktaş), Kezban Tağ, Eda Karataş (Galatasaray GAİN), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücüspor), Meryem Başkaya (Odense Boldklub)

Orta Saha: Ebru Topçu (Galatasaray GAİN), Nihal Saraç (Beşiktaş), Başak İçinözbebek (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Halle Houssein (West Ham United), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach), Ece Türkoğlu (Fenerbahçe arsaVev), Arzu Karabulut (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Busem Şeker (Fenerbahçe arsaVev), Selen Gül Altunkulak (FC Toulouse)

Forvet: Melike Öztürk (Galatasaray GAİN), Kader Hançar (Club Tijuana), Melike Pekel (Galatasaray GAİN), Vildan Kardeşler (Hamburg Sv), Sibel Ağırman (Eintracht Frankfurt II)

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
