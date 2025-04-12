Kadın Güreşçiler Tarihi Başarıya İmza Attı
Slovakya'da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadın milli güreşçiler toplamda 7 madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.
Slovakya'da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadın milli güreşçiler, 7 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.
Slovakya'da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadın milli güreşçiler önemli bir başarıya imza attı. 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, 57 kiloda Elvira Süleyman Kamaloğlu, 59 kiloda Bediha Gün, 72 kiloda Nesrin Baş ve 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit gümüş madalya kazanırken, 53 kiloda Zeynep Yetgil, ve 68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu Avrupa üçüncüsü oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor