Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa ikincisi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Kadın Güreş A Milli Takımı, ortaya koyduğu performansla 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak takım halinde önemli bir başarıya imza atarak, Avrupa İkincisi oldu.

Kadın güreşinin zirvesinde yer alan isimlerden, maçlarında teknik üstünlük sağlayarak finale yükselen 68 kilogramda mücadele eden milli güreşçi Nesrin Baş, ikinci kez Büyükler Avrupa Şampiyonu oldu. Milliler, şampiyonayı toplamda 122 puanla Avrupa ikincisi olarak tamamladı. Ukrayna'nın birinci olduğu sıralamada Türkiye ikinci, Polonya ise üçüncü sırada yer aldı. Kritik karşılaşmalarda elde edilen sonuçlarla birlikte bu başarıda önemli pay sahibi olan sporculardan Buse Tosun'un galibiyeti, takım sıralamasında belirleyici oldu.

68 kg - Nesrin Baş (Altın)

50 kg - Evin Demirhan (Gümüş)

57 kg - Elvira Süleyman (Gümüş)

55 kg - Tuba Demir (Bronz)

65 kg - Beyza Nur Akkuş (Bronz)

72 kg - Buse Tosun (Bronz) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
