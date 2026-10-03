Kadın Görme Engelliler Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Polonya'yı 1-0 yendi

Kadın Görme Engelliler Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Polonya'yı 1-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadın Görme Engelliler Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2026 IBSA B1 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Polonya'yı 1-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, ikinci maçını yarın saat 11.30'da NPT ile oynayacak.
Türkiye, kadınlar görme engelliler futbolunda İstanbul'da düzenlenen 2026 IBSA B1 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Polonya'yı 1-0 yendi.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Polonya ile karşılaştı.
Milli takım, Polonya'yı 1-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.
Türkiye, ikinci maçında yarın saat 11.30'da NPT (Tarafsız statüdeki para sporculardan oluşan takım) ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA