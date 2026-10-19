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Kadın Basketbol Milli Takımı'nda başantrenörlüğe Fransız Frederic Dusart getirildi

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Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğüne 48 yaşındaki Fransız Frederic Dusart'ın getirildiğini açıkladı. 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden milliler, 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Karadağ ve İsrail ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Frederic Dusart getirildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nın da başantrenörlüğünü üstlenen 48 yaşındaki Fransız çalıştırıcı ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden ay-yıldızlı ekipte başantrenör Andrea Mazzon ile yollar ayrılmıştı.

Milliler, 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda 11 Kasım'da Karadağ ve 14 Kasım'da İsrail ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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