Kadıköy'de resital! Fenerbahçe, Alanyaspor'u 5 golle geçti

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, puanını 13'e yükseltirken maç eksiğiyle 6. sıraya yerleşti.

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0 kazandı.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmaya müthiş başlayan Fenerbahçe, 4. dakikada Rossi ile öne geçti. Oyundaki hakimiyetini hiç kaybetmeyen sarı-lacivertlilerde 17. dakikada Gustavo Henrique farkı 2'ye çıkardı. 45+3. dakikada Joao Pedro penaltı vuruşundan yararlanamazken, Fenerbahçe 45+4. dakikada Crespo'nun attığı gol ile soyunma odasına 3-0'lık üstünlükle gitti.

SON SÖZÜ İRFAN CAN KAHVECİ SÖYLEDİ

İkinci yarının ilk kısmını rölantide geçiren Fenerbahçe, yavaş yavaş vites artırdı. Sarı-lacivertlilerde 70. dakikada Valencia skoru 4-0'a getiren golü attı. 76. dakikada ise İrfan Can Kahveci son sözü söyledi ve Fenerbahçe mücadeleyi 5-0 kazandı.