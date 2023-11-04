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Kadıköy'de neler oluyor! Fenerbahçe, 2 dakikada 2 gol yedi

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Kadıköy'deki maçta Fenerbahçe, Trabzonspor'a karşı ikinci yarının hemen başında 2 dakikada 2 gol yiyerek maçta 3-0 geriye düştü.

Trabzonspor ile sahasında kozlarını paylaşan Fenerbahçe, ikinci yarının hemen başında 2 dakikada 2 gol yiyerek maçta 3-0 geriye düştü.

BERAT ATTI

İlk yarıyı 1-0 yenik kapatan Fenerbahçe, 46' da Berat Özdemir'in attığı golle takımını 2-0 öne geçirdi.

SAMET'TEN İNANILMAZ HATA

Samet Akaydin'in kaptırdığı topta hızlı çıkan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, sol çaprazdan kale önüne çıkardı. Nicolas Pepe'nin gelişine vurduğu top ağlara gitti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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