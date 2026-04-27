Kadıköy'de Fenerbahçeli taraftarın aracına saldırılmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Kadıköy'de sarı-lacivertli taraftarın aracına saldırılmasıyla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, maç sonrası gerçekleştirilen saldırıya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliler M.E.S. (25) ve O.M.Y'yi (34) gözaltına aldı.

Zanlılara Karayolları Trafik Kanunu'nun "saldırı amacıyla araçtan inmek" maddesi uyarınca 360 bin lira ceza uygulandı. Ayrıca M.E.S'nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

Öte yandan, şüpheliler hakkında "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak
