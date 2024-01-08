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Kaçırdığı penaltı olay oldu! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var

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Fenerbahçeli taraftarlar, İstanbulspor maçında penaltı kaçıran yıldız futbolcu Dusan Tadic'e tepki gösterdi. Sarı-lacivertliler, Tadıc'in penaltıyı hızlı bir şekilde kullanması gerektiğini belirten binlerce yorum yaptı.

Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u deplasmanda 5-1 yendiği maça Tadic'in kaçırdığı penaltı damga vurdu.

BU SEZON 4 PENALTI KAÇIRDI

Sarı-lacivertlilerde gösterdiği başarılı performansıyla büyük beğeni alan yıldız futbolcu kaçırdığı penaltılarla da sert eleştiriliyor. Tadic bu sezon toplamda 4 penaltı kaçırdı.

TARAFTAR HIZLI KULLANMASINI İSTİYOR

Penaltı kullanırken topun üzerine yavaş yavaş giderek atışı kullanan Tadic'e taraftar tepki göstermeye başladı. Sarı-lacivertli futbolseverler yıldız futbolcunun atışı hızlı kullanması gerektiğini savunuyor.

Kaçırdığı penaltı olay oldu! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var

Kaynak: Haberler.com / Spor

Dusan Tadic Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (2)

mardinli yiğit:

Alex olsaydı atardı.. :)

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Hasann hasann:

Tadic çok kibar oynuyor, rakibi ısırmıyor, bir tane şutu yok, takıma önderlik etmiyor, penaltıdan penaltıya kaleye şut çekiyor. Bence artık King'i oynatması lazım solda

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