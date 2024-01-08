Kaçırdığı penaltı olay oldu! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
Fenerbahçeli taraftarlar, İstanbulspor maçında penaltı kaçıran yıldız futbolcu Dusan Tadic'e tepki gösterdi. Sarı-lacivertliler, Tadıc'in penaltıyı hızlı bir şekilde kullanması gerektiğini belirten binlerce yorum yaptı.
Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u deplasmanda 5-1 yendiği maça Tadic'in kaçırdığı penaltı damga vurdu.
BU SEZON 4 PENALTI KAÇIRDI
Sarı-lacivertlilerde gösterdiği başarılı performansıyla büyük beğeni alan yıldız futbolcu kaçırdığı penaltılarla da sert eleştiriliyor. Tadic bu sezon toplamda 4 penaltı kaçırdı.
TARAFTAR HIZLI KULLANMASINI İSTİYOR
Penaltı kullanırken topun üzerine yavaş yavaş giderek atışı kullanan Tadic'e taraftar tepki göstermeye başladı. Sarı-lacivertli futbolseverler yıldız futbolcunun atışı hızlı kullanması gerektiğini savunuyor.