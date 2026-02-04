Haberler

Kabakcı'dan ERVA mesaisi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yakın zamanda açılacak olan ERVA okullarının denetimini yaparken, ardından çalışmalarını sürdüren ERVA sporcularını ziyaret ederek moral verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı Melikgazi İlçesi Demokrasi Mahallesinde bulunan Şehit Ertuğrul Taciroğulları Ortaokulu Spor Salonunu ziyaret ederek, yakın zamanda açılacak olan ERVA Spor Kulübü'nün yapılan hazırlık çalışmalarını inceledi. Bu incelemenin ardından Kabakcı, Ömer Halisdemir Spor Salonunu ziyaret etti. Tesis incelemelerinde bulunan İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, antrenmanlara aralıksız devam eden Gençlik ERVA Spor Kulübü sporcuları ile bir araya gelerek, sporculara başarılar diledi. - KAYSERİ

