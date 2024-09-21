Kaan Kahriman, Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda 3 Madalya Kazandı

Milli sporcu Kaan Kahriman, İspanya'da düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda 67 kiloda 1 altın, 2 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Leon şehrinde devam eden organizasyonda erkekler 67 kiloda mücadele eden Kaan Kahriman, koparmada elde ettiği 143 kiloluk dereceyle altın madalyanın sahibi oldu.

Ay-yıldızlı halterci, silkmede 169, toplamda da 312 kiloyla gümüş madalya kazanarak dünya ikinciliği elde etti.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, 3 madalya kazanarak dünya ikincisi olan milli sporcuyu, kulübünü ve milli takım antrenörlerini tebrik etti.