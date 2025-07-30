Kaan Baysal, Orduspor 1967 ile Anlaştı

Kaan Baysal, Orduspor 1967 ile Anlaştı
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'tan ayrılan Kaan Baysal, yeni sezon öncesi 3'üncü Lig ekiplerinden Orduspor 1967 ile prensip anlaşmasına vardı. Altınordu'da 31 maçta 6 gol atan Baysal, Alper Tursun'un Ankaraspor ile anlaştığı dönemde dikkat çekti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılan orta saha oyuncusu Kaan Baysal'ın yeni sezon öncesi 3'üncü Lig takımı Orduspor 1967 ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. İzmir temsilcisinin geçen sezon Ankaraspor'dan kadrosuna kattığı gurbetçi futbolcu, kırmızı-lacivertli formayla 31 maçta görev yapıp, 6 kez rakip fileleri sarstı. Altınordu'da sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan bir başka isim Alper Tursun ise Ankaraspor ile anlaşmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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