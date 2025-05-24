Kaan Ayhan'dan veda gibi açıklama: Katkısı unutulmayacak

Galatasaray'ın Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü frikikten kaydeden Kaan Ayhan maçın ardından açıklama yaptı.

''SEVGİLERİNİ GÖRMÜŞ OLDUM''

Maçla ilgili konuşan Kaan Ayhan attığı gole de değinerek, "Öncelikle tabii ki bugün takımın performansını unutmamak lazım. Bazı oyuncularımız aylardır 90 dakika oynamadı belki, bazı eksiklerimiz olmasına rağmen kazanıp devam ettik. O yüzden çok mutluyuz. Bu sezon golüm yoktu, belki de böyle olması daha güzel oldu, daha etkileyici oldu belki. Golden önemlisi takım arkadaşlarımla sevinmekti, onların da sevgisini görmüş oldum. Hepimiz mutluyuz, ben de o kadar mutluyum." dedi.

"BU TAKIMA KATKISI UNUTULMAYACAK"

Mertens ile ilgili konuşan Kaan, "Dries gibi oyuncumuz kadroda olduğu sürece frikiklerin başına geçmek zor oluyor, o da bu işlerin ustası. Dries, çok önemli oyuncumuz. Ondan önemlisi çok büyük karakter. Hepimiz üzgünüz. Bu takıma katkısı unutulmayacak. Kaptanlık bandını ona seve seve teslim ettim, inşallah o da bugünü unutmaz." ifadelerini kullandı.