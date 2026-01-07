Juventus'a yan bakılmıyor

İtalya Serie A'nın 19. haftasında Sassuolo ile Juventus karşı karşıya geldi. Citta del Tricolore Stadyumu'nda oynanan mücadelede Juventus, rakibini 3-0 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.

Juventus'a galibiyeti getiren goller, Tarik Muharemovic'in kendi kalesine attığı golün ardından Fabio Miretti ve Jonathan David'den geldi.

KENAN 85 DAKİKA OYNADI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, 85 dakika sahada kaldı. Bu sonucun ardından Juventus puanını 36'ya yükseltirken, Sassuolo 23 puanda kaldı. Juventus, ligin bir sonraki haftasında sahasında Cremonese'yi ağırlayacak. Sassuolo ise Roma deplasmanına gidecek.