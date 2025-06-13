Juventus, Teknik Direktör Igor Tudor'un Sözleşmesini Uzattı
İtalya 1. Futbol Ligi kulübü Juventus, teknik direktör Igor Tudor'un kontratını 30 Haziran 2027'ye kadar uzattığını açıkladı. Tudor, kulübün başına Mart ayında geçmişti.
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) kulübü Juventus, teknik direktör Igor Tudor'un kontratını uzattı.
Kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre Hırvat çalıştırıcının sözleşmesi, 1 yıl opsiyonuyla 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldı.
Galatasaray, Lazio ve Marsilya'da görev yapan 47 yaşındaki çalıştırıcı, Juventus'un başına Mart ayında geçti.
Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor