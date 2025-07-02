Juventus'tan Victor Osimhen için resmi açıklama

Juventus'tan Victor Osimhen için resmi açıklama
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Juventus Futbol Stratejisi Direktörü Giorgio Chiellini, Victor Osimhen'in transferiyle ilgili konuşarak, "Bizi güldüren çok haber okuyoruz. Osimhen ile bir alakamız yok" ifadelerini kullandı.

İsmi İtalyan futbol devi Juventus ile anılan Napolili futbolcu Victor Osimhen için sıcak bir gelişme yaşandı.

JUVENTUS'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Juventus'ta Futbol Stratejisi Direktörü olarak görev yapan Giorgio Chiellini, basında çıkan Osimhen haberlerine dair açıklama yaptı.

"OSİMHEN İLE BİR ALAKAMIZ YOK"

DAZN'a konuşan Chiellini,"Bizi güldüren çok haber okuyoruz. Osimhen ile bir alakamız yok.'' şeklinde konuştu. Öte yandan Chiellini, transferde adı geçen birçok ismin gündemlerinde olmadığını söyledi.

GALATASARAY CEVAP BEKLİYOR

Bu gelişmelerin dışında Nijeryalı Futbolcu Victor Osimhen de gelecekle ilgili henüz kararını vermiş değil. Osimhen'in hala gelen teklifleri değerlendirdiği ve Galatasaray'ın da yıldız isimden haber beklediği öğrenildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYok canım:

Avrupa takımları osihmen e gülüyor o da GS ye gülüyor. 100 milyona cincon alsın isteriz. Kaçırmayın sudan ucuz. Iyi futbolcu ama karakter aynı GS gibi

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Haber Yorumlarıekrem celebi :

Fiyat kırma strajesisi

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