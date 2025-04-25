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Juventus'tan Kim Min Jae hamlesi

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Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Bayern Münih forması giyen Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min-Jae ile görüşme gerçekleştirdi. Cristiano Giuntoli, yıldız oyuncunun transferinde olumlu yanıt aldı.

Ligde ve Avrupa'da istediği başarılara ulaşamayan Juventus, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Juventus'un ilk hedefi Bayern Münih forması giyen eski Fenerbahçeli Kim Min Jae oldu.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Tuttosport'ta yer alan habere göre; Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Güney Koreli savunma oyuncusu ile telefonda bir görüşme yaptı. İlk görüşmenin olumlu geçtiği belirtilirken, İtalyan devinin kısa süre içerisinde somut bir adım atacağı ifade edildi. Haberde ayrıca Kim Min Jae'nin rekabetçi bir ligde oynamak istediği ve Juventus'un bu profile tam olarak uyduğu aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Bayern Münih ile 42 maça çıkan 28 yaşındaki stoper, 3 gol attı. Min Jae'nin piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.

Juventus'tan Kim Min Jae hamlesi
Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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