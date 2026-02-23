Haberler

Juventus-Galatasaray maçını Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

25 Şubat Çarşamba günü İtalya'da oynanacak olan Juventus-Galatasaray maçını Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Müsabakanın yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacakken VAR hakemi ise Tomasz Kwiatkowski olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off rövanşında 25 Şubat Çarşamba günü İtalya'da oynanacak Juventus- Galatasaray maçını, Portekiz Futbol Federasyonundan Joao Pinheiro yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanacak müsabakada Pinheiro'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak. Portekiz'den Joao Gonçalves ise müsabakanın dördüncü hakemi olarak görev alacak.

Karşılaşmanın VAR hakemi ise Polonya Futbol Federasyonundan Tomasz Kwiatkowski olacak.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var

Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
İstanbul'da vahşet! Kayıp Çinli iş insanı toprağa gömülü bulundu

İstanbul'da vahşet! Kayıp iş insanı toprağa gömülü bulundu
Fırına denetime giden zabıta ekiplerini şaşırtan manzara: Bu kıyafetle olmaz

Denetime giden zabıta ekiplerini şaşırtan manzara: Bu kıyafetle olmaz
Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var

Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var
Konya'yı karıştıran görüntü: Yol kenarında fuhuş pazarlığı mı yapılıyor?

Yer Konya, iddia vahim!
Türkiye'nin konuştuğu çocuk gürültüsü dehşetinde yeni gelişme! Bakan Gürlek olaya el attı

Türkiye'nin konuştuğu dehşete Bakan Gürlek el attı!