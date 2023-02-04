Juventus, Ferdi Kadıoğlu'nu renklerine bağlamak için harekete geçti

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Juventus talip oldu. İtalyan devi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Juan Cuadrado'nun yerini sarı-lacivertlilerin milli futbolcusuyla doldurmak istiyor.

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de performansıyla fark yaratan futbolcuların başında gelen Ferdi Kadıoğlu'na sürpriz bir talip çıktı.

ALLEGRI RAPORU VERDİ

İtalyan basınında yer alan habere göre, teknik direktör Massimiliano Allegri'nin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan Juventus, Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu radarına aldı.

SEZON BİTMEDEN TEKLİF YAPABİLİRLER

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Juan Cuadrado'nun sözleşmesini yenilememe kararı alan İtalyan devi, Ferdi Kadıoğlu'nu renklerine bağlamak istiyor. Juventus, Napoli ve Milan'ın da ilgisinin bulunduğu milli futbolcuyu elinden kaçırmamak için sezon bitmeden teklif yapmayı planlıyor.