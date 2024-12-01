Üye Girişi
Haberler
Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı

Muhalifler, kritik şehre girmeye başladı

 Suriye'de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı

Suriye'de tansiyon yükseliyor! Muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdılar

 Muhalifler, Esad'ın başkanlık konutuna böyle girdi

Esad'ın meşhur sarayı da artık muhaliflerde
Tel Rıfat'ta onlarca PKK'lı terörist ele geçirildi

Tel Rıfat'ta PKK'lılar böyle yakalandı

Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı

Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bournemouth forması giyen Hollanda'nın efsane futbolcusu Patrick Kluivert'ın oğlu Justin Kluivert, Wolverhampton maçında attığı üç penaltı golüyle 1992 yılında kurulan Premier Lig'de bir ilki başardı ve tarihe geçti.

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Bournemouth, deplasmanda Wolverhampton'ı 4-2 yenerken, konuk takımın hücum oyuncusu Justin Kluivert yaptığı hat-trick ile tarihe geçti.

PREMIER LİG'DE BİR İLKİ BAŞARDI

Molineux Ground Stadı'nda oynanan maçta hakem Peter Bankes, Bournemouth lehine 3 kez penaltı kararı verdi. 3, 18 ve 74. dakikalarda beyaz noktada topun başına geçen Kluivert, fire vermeden fileleri havalandırdı ve "Aynı maçta penaltıdan üst üste üç gol atan ilk futbolcu" olarak Premier Lig rekoru kırdı.

Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı

PREMIER LİG ÖNCESİ 1957'DE YAPILDI

1992 yılında kurulan Premier Lig'in ilk 'penaltı üçlemesi'ne imza atan Hollandalı futbolcu, aynı zamanda İngiliz futbolunun en üst seviye liginde 1 Aralık 1957'den bu yana bir ilki başarmış oldu. O tarihte Manchester City, Everton'ı 6-2 yenerken Ken Barnes penaltıdan 3 gol atmayı başarmıştı.

"TARİH KİTAPLARINA GİRMEK HARİKA"

Hollanda'nın efsane futbolcusu Patrick Kluivert'ın oğlu olan Justin Kluivert, maçtan sonra verdiği röportajda Premier Lig döneminde bu başarıya ulaşan başka hiç kimsenin olmadığının hatırlatılması üzerine "Bu harika görünüyor. Tarih kitaplarına girmek harika. Bundan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Rakam dudak uçuklatıyor! İşte Beşiktaş'tan alacağı tazminat
img

Cübbeli Ahmet Hoca: Bu 2 günahı işleyen hemen tövbe etsin
img

Yıllar sonra Emevi Camii'nde namaz kıldı! Erdoğan için söyledikleri dikkat çekici
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (Galatasaray Eyüpspor) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (GALATASARAY EYÜPSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Aralık Galatasaray Eyüpspor maçı nereden izlenir? Galatasaray Eyüpspor maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? GALATASARAY EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Eyüpspor maçı hangi kanalda? GS Eyüpspor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Deha bugün yayınlanacak mı? 1 Aralık Pazar Deha yeni bölüm var mı? Real Madrid Getafe Arda Güler oynuyor mu, yedek mi? Real Madrid Getafe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Real Madrid Getafe golleri kim attı, canlı maç anlatımı ÖZET - GOLLER! Real Madrid Getafe maçı neden yayınlamıyor? Real Madrid Getafe kanal mı değişti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.