Jüri, vatandaşlarını mı kayırdı? 2026 Kış Olimpiyatları'nı karıştıracak iddia

Jüri, vatandaşlarını mı kayırdı? 2026 Kış Olimpiyatları'nı karıştıracak iddia
Güncelleme:
2026 Kış Olimpiyatları buz dansı finalinde jüri puanlaması büyük tartışma yarattı. Amerikalı sporcuların çoğunluk tarafından birinci gösterilmesine rağmen altın madalyanın Fransız çifte gitmesi "Şike mi yapıldı?" sorusunu gündeme taşıdı.

  • Fransız sporcular Laurence Fournier Beaudry ve Guillaume Cizeron 2026 Kış Olimpiyatları buz dansı branşında 225,82 puanla altın madalya kazandı.
  • ABD'li sporcular Madison Chock ve Evan Bates Fransız çiftten 1,43 puan geride kalarak gümüş madalya aldı.
  • Fransız jüri üyesi Fransız çifte ABD'li sporculardan 5,74 puan daha yüksek not verdi.

2026 Kış Olimpiyatları'nda buz dansı branşında sonuçlar tartışma yarattı. Amerikalı sporcular Madison Chock ve Evan Bates'in birçok jüri üyesi tarafından ilk sırada gösterilmesine rağmen altın madalyayı Fransız çiftin kazanması, hakem değerlendirmeleri üzerinden soru işaretlerine yol açtı.

PUAN FARKI GÜNDEM OLDU

Toplam 225,82 puan alan Fransız çift Laurence Fournier Beaudry ve Guillaume Cizeron altın madalyaya uzanırken, ABD'li Chock-Bates ikilisi 1,43 puan geride kalarak gümüş madalyada kaldı.

Ritmik dans bölümünde ABD'li sporcular Fransız rakiplerinin 0,46 puan gerisinde yer aldı. Fransız jüri üyesinin, Fransız çifte ABD'li sporculardan 5,74 puan daha yüksek not vermesi dikkat çekti.

Serbest dans bölümünde ise 9 jüri üyesinden 5'i Chock-Bates'i birinci sıraya yerleştirdi. Ancak genel puanlamada Fransız jüri üyesinin değerlendirmesi sonucu etkiledi ve altın madalya Fransız sporculara gitti.

ISU'DAN AÇIKLAMA

Uluslararası Buz Pateni Federasyonu (ISU) sözcüsü, puanlama sistemine güven duyduklarını ve adalet ilkesine bağlı olduklarını açıkladı.

