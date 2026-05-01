Bilecik'te Judo Küçükler Türkiye Birinciliği tamamlandı.

Bilecik İstasyon Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Spor Faaliyetleri Judo Küçükler Türkiye Birinciliği Müsabakaları, büyük bir heyecan ve yoğun katılımla tamamlandı. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen sporcuların mücadele ettiği organizasyonda kıyasıya karşılaşmalar yaşandı. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir tarafından takdim edildi. Organizasyonda sporcuların performansları izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir,"Katılım sağlayan tüm sporcularımıza, okullarımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

