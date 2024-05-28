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Jude Bellingham, La Liga'da sezonun en iyi oyuncusu seçildi

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Real Madrid'in İngiliz futbolcusu Jude Bellingham, İspanya La Liga'da sezonun en iyi oyuncusu seçildi. Bellingham, gösterdiği performansla takımının şampiyonluğunda önemli pay sahibi oldu ve ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak.

Real Madrid'in İngiliz futbolcusu Jude Bellingham, İspanya La Liga'da sezonun en iyi oyuncusu seçildi.

2023-2024 sezonu başında Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e transfer olan Jude Bellingham, gösterdiği performansla takımının şampiyonluğunda önemli pay sahibi oldu. 20 yaşındaki orta saha, 28 maçta forma giyerken 19 gol, 6 asistlik katkı sağladı. Bellingham, ilk sezonunda La Liga şampiyonluğunun yanı sıra, İspanya Süper Kupa'yı da kazandı. 20 yaşındaki futbolcu, 1 Haziran Cumartesi günü de UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak.

Bellingham, La Liga'da 'sezonun en iyi oyuncusu' ödülüne layık görüldü. Bellingham ödülünü, takım arkadaşları, antrenörü ve kulüp personeline ithaf ettiğini açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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