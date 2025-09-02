Josef de Souza'dan Süper Lig devine mesaj: Çağırırlarsa koşarak gelirim

Süper Lig devi Beşiktaş'ın eski futbolcusu Josef de Souza, Siyah-beyazlı camia ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gazeteci Sercan Dikme'ye konuşan Josef, geri dönüşüne dair yeşil ışık yaktı.

''ÇAĞIRIRLARSA KOŞARAK GELİRİM''

Gazeteci Sercan Dikme'nin, "Teknik ekipte yer alacak mısın?" sorusuna cevap veren Josef, "Beşiktaş beni çağırırsa düşünmeden koşarak gelirim, para bile istemem. Sergen Yalçın gerçek bir efsane." dedi. Bu sözler, Beşiktaş taraftarında kısa süre içerisinde büyük bir heyecan oluşturdu.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde gösterdiği performansla şampiyonlukta büyük katkısı olan 36 yalındaki Brezilyalı oyuncu, 88 kez giydiği Beşiktaş formasıyla 9 gol attı ve 4'te asist yaptı.