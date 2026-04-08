Jose Mourinho'nun yeni sezondaki takımı açıklandı

Jose Mourinho'nun yeni sezondaki takımı açıklandı
Benfica Başkanı Rui Costa, Jose Mourinho'nun geleceği hakkında konuşarak Portekizli hoca hakkında kafalarında bir soru işareti olmadığını ve gelecek sezonda da yola devam edeceklerini açıkladı.

Benfica Başkanı Rui Costa, takımdaki geleceği tartışılan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 

''YOLA DEVAM EDECEĞİZ''

Portekiz basınına açıklamalarda bulunan Rui Costa, Mourinho ile ilgili kafalarında bir soru işareti olmadığını açıklayarak, ''Çok büyük bir sürpriz olmazsa önümüzdeki yılda da onunla devam edeceğiz. Ona güvenimiz tam.'' ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞME DURUMU

Fenerbahçe'den sonra Benfica'nın başına geçen Mourinho'nun, Portekiz ekibi ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.  Benfica ve Jose Mourinho arasında yapılan anlaşmaya göre, 2025-26 sezonunun son maçını takip eden 10 gün içinde hem Benfica hem de Mourinho'nun sözleşmeyi feshetme hakkı bulunuyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız

Lübnan'da katliam yapan Netanyahu, tehditler savurdu
Haberler.com
500

İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada şüphelilerden birinin yakalandığı anlar kamerada

Görüntüler İsrail Konsolosluğu önünden! Polis böyle yakaladı
Bakan Gürlek: Çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu algısı var

"Toplumda böyle bir algı var, ben de aynı kanaatteyim"
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var

Polislerle dalga geçen şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi

Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada şüphelilerden birinin yakalandığı anlar kamerada

Görüntüler İsrail Konsolosluğu önünden! Polis böyle yakaladı
Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor

Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor
Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim

"O dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim"