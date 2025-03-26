Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu

Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Başkan vekili seçiminde ilginç anlar! Meclis Başkanı epey sinirlendi

Seçim sırasında ilginç olay! Meclis Başkanı'nın bakışlarına dikkat
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan CHP'nin boykot kararına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan Özel'in son hamlesine tepki
Narin'in amcası Salim, aylar sonra ilk kez konuştu

Narin'in amcası aylar sonra ilk kez konuştu! İntikam mesajı

Jose Mourinho'ya sallayan Saint-Maximin hakkında karar çıktı

Jose Mourinho'ya sallayan Saint-Maximin hakkında karar çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası kadro dışı kalan Allan Saint-Maximin, hatasını kabul ederek özür diledi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tepki çeken Fransız futbolcu, takımla antrenmanlara yeniden başladı. Hırslı ve istekli görüntüsü dikkat çeken Saint-Maximin'in, Bodrum FK maçında kadroda olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de sezon başından beri kiralık olarak forma giyen Allan Saint-Maximin, teknik direktör Jose Mourinho ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası kadro dışı kalmıştı. Ancak son gelişmelere göre, Fransız futbolcu hatasını kabul etti ve takıma geri döndü.

ÖZÜR DİLEDİ

Sosyal medyada Mourinho'yu hedef alan ve kişisel antrenman verilerini paylaşan Saint-Maximin, bu hareketinin ardından sert bir tepkiyle karşılaşmıştı. Fakat oyuncunun geri adım atarak özür dilemesi, teknik heyet tarafından olumlu karşılandı.

BODRUMSPOR MAÇINDA SAHADA OLABİLİR

Özellikle son antrenmanlardaki hırslı ve istekli görüntüsü dikkat çeken yıldız futbolcunun, Mourinho'nun gözüne yeniden girmeye çalıştığı belirtiliyor. Fenerbahçe'nin Bodrum FK ile oynayacağı maçta Saint-Maximin'in sahada olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de sular durulurken, Fransız oyuncunun performansı ilerleyen haftalarda nasıl bir rol üstleneceği merak konusu. Mourinho'nun Saint-Maximin'e tekrar şans verip vermeyeceği ise maç kadrosu açıklandığında netleşecek.

Haberler.com / Hamza Temur - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title