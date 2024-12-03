Jose Mourinho ile Selçuk İnan'ın sarıldığı anda ortalık fena karıştı

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Gaziantep Fk'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın son bölümünde iki takımın teknik direktörleri, Jose Mourinho ve Selçuk İnan, samimi bir şekilde sarılırken Fenerbahçe yedek kulübesinin önünde bir anda ortalık karıştı.

SARILDILAR

Fenerbahçe yedek kulübesi önünde yaşanan bir pozisyonun ardından hakem Alper Akarsu, sarı-lacivertliler lehine taç kararı verdi. Bu karara sert tepki gösteren Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Jose Mourinho'nun yanına giderek pozisyon hakkında tartıştı. Tartışmanın sonunda ikili, samimi bir şekilde sarılması kameralara yansıdı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Tam bu görüntüler kameralara yansırken, Gaziantep FK'lı bir futbolcunun sarı-lacivertli bir oyuncuyu itmesiyle ortalık bir anda karıştı. Ardından Gaziantep FK teknik heyetinden bazı isimler, hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Bu durum, Fenerbahçe kulübesinde rahatsızlık yaratırken, iki taraf arasında sözlü tartışma yaşandı ve tansiyon yükseldi.