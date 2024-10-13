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Jose Mourinho, Fenerbahçe'den zam istedi

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Takım içi dengelere büyük önem veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertli yönetime rapor sunarak özellikle TL üzerinden sözleşme yapılan ve birçok futbolcuya göre daha düşük ücret alan yerli futbolcuların maaşına zam yapılmasını istedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli arada sarı-lacivertli yönetimden dikkat çeken bir zam talebinde bulundu.

YERLİLERE ZAM İSTEDİ

Fanatik'te yer alan habere göre; Jose Mourinho, maaş dengesini sağlayabilmek için yönetimden yerli futbolculara zam istedi. İlk etapta İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel'in sözleşmelerinin kısa süre içerisinde yenilenmesini isteyem Mourinho, takımda maaşı düşük kalan bazı isimlerle sözleşme yenilenmesi ve ücretlerinin arttırılmasını talep etti.

BU KONUYA BÜYÜK ÖNEM VERİYOR

Özellikle sözleşmesi TL üzerinden yapılan ve maaşları takımdaki birçok futbolcuya göre düşük kalan bazı isimlerin de kontratlarında güncelleme yapılmasının oyuncular arasındaki motivasyonu artıracağını düşünen Portekizli teknik adam, bu konuya büyük önem veriyor ve talebinin gerçekleşmesi için kolları sıvadı.

İLK GÖRÜŞME İSMAİL YÜKSEK İLE YAPILACAK

Teknik direktör Jose Mourinho'nun bu talebini dikkate alan Fenerbahçe'nin bu kapsamda ilk olarak masaya oturacağı ismin milli futbolcu İsmail Yüksek olduğu gelen haberler arasında. Adı birçok Avrupa kulübüyle anılan İsmail'e devre arasından önce ciddi bir iyileştirme yapılması planlanıyor. Benfica'nın radarında olan 25 yaşındaki orta sahayla Atletico Madrid ve Marsilya da yakından ilgileniyor.

Jose Mourinho, Fenerbahçe'den zam istedi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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