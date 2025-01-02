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Jose Mourinho, dev kulübü bir saniye bile düşünmeden reddetti

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Paulo Fonseca sonrasında teknik direktör arayışlarına başlayan Milan'ın Zlatan İbrahimovic aracılığıyla Mourinho'nun kapısını çaldığı ancak Portekizli teknik adamın Fenerbahçe ile sözleşmesi olduğunu ve sezonu sarı-lacivertlilerde tamamlamak istediği belirterek İtalyan devini geri çevirdiği öğrenildi. Milan da daha sonra takımın başına başka bir Portekizli Sergio Conceicao'yu getirdi.

İtalyan devi Milan, kötü sonuçların ardından teknik direktör Paulo Fonseca ile yollarını ayırarak yerine Portekizli Sergio Conceicao'yu getirdi. Ancak perde arkasında dikkat çeken bir Jose Mourinho detayı ortaya çıktı.

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Kırmızı-siyahlılarda kıdemli danışman olarak görev yapan Zlatan İbrahimovic'in, Fonseca'nın yerine Jose Mourinho'yu önerdiği ortaya çıktı. Mourinho'nun ise bu teklife, "Milan'ı çalıştırmak benim için gurur olur, ancak Fenerbahçe ile sözleşmem var ve sezonu burada tamamlamak istiyorum" yanıtını verdiği, bunun üzerine Zlatan'ın rotayı Conceicao'ya çevirdiği belirtildi.

DAHA ÖNCE YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Jose Mourinho, Corriere dello Sport'a verdiği röportajda, "Yeniden İtalya'ya dönmek ister misin?" sorusuna verdiği yanıtla bu ihtimale yeşil ışık yakmıştı. Portekizli teknik adam, "Elbette, bir gün yeniden İtalya'da takım çalıştırmak istiyorum" şeklinde konuşmuştu.

Jose Mourinho, dev kulübü bir saniye bile düşünmeden reddetti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

ziyaa acur la ve daha yalı çocuğundan tazminat almadan gidemezsin

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Haber YorumlarıHasan Özlük:

Tek derdi tazminat

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Haber YorumlarıOliver:

gittiği hiçbir kulüpten tazminatını almadan ayrılmadı, derdi belli paşamın :)

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Haber YorumlarıErdoğan Karacaoğlan:

yalan her zamanki koç holding algısı

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Haber YorumlarıMGk:

yedikMİ LAN yemedik.. Ah ah ne efsane başlıkdı cimbomum ya

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